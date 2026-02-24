Spektakulärer Einsatz: Kellerröhre eingestürzt, Auto versunken

Eine Kellerröhre war eingestürzt, der Pkw, der darüber parkte, ist in ein Loch gerutscht, auch ein Nebengebäude drohte einzustürzen. Das Auto hing teilweise in der Baugrube fest, wie die Hollabrunner Feuerwehr berichtet. Diese sicherte die Einsatzstelle großräumig ab und erkundete die Lage.

Fahrzeug mit Telelader geborgen

Die Bodenverhältnisse waren instabil, darum erfolgte die Sicherung des Fahrzeuges in enger Abstimmung mit den anwesenden Behörden. Um das Fahrzeug zu bergen, wurde der Telelader der FF Göllersdorf angefordert. Aufgrund der Platzverhältnisse war es nicht möglich, den Hollabrunner Kran in Stellung zu bringen. In koordinierter Zusammenarbeit konnte das Fahrzeug kontrolliert angehoben und aus dem Gefahrenbereich geborgen werden.