Spektakulärer Einsatz: Kellerröhre eingestürzt, Auto versunken
In der Sitzendorfer Kellergasse in Hollabrunn boten sich einzigartige Bilder, weil der Boden nachgab und ein Auto versank.
Dieses Bild sieht man nicht alle Tage: Ein Pkw ragte senkrecht aus einer Erdsenke heraus. Dieser Anblick bot sich den Kameraden der Hollabrunner und der Göllersdorfer Feuerwehr Dienstagfrüh.
Sie wurden zu einem Einsatz in der Sitzendorfer Kellergasse in Hollabrunn gerufen.
Eine Kellerröhre war eingestürzt, der Pkw, der darüber parkte, ist in ein Loch gerutscht, auch ein Nebengebäude drohte einzustürzen. Das Auto hing teilweise in der Baugrube fest, wie die Hollabrunner Feuerwehr berichtet. Diese sicherte die Einsatzstelle großräumig ab und erkundete die Lage.
Fahrzeug mit Telelader geborgen
Die Bodenverhältnisse waren instabil, darum erfolgte die Sicherung des Fahrzeuges in enger Abstimmung mit den anwesenden Behörden. Um das Fahrzeug zu bergen, wurde der Telelader der FF Göllersdorf angefordert. Aufgrund der Platzverhältnisse war es nicht möglich, den Hollabrunner Kran in Stellung zu bringen. In koordinierter Zusammenarbeit konnte das Fahrzeug kontrolliert angehoben und aus dem Gefahrenbereich geborgen werden.
© FF Hollabrunn
© FF Hollabrunn
© FF Hollabrunn
© FF Hollabrunn
© FF Hollabrunn
© FF Göllersdorf
© FF Göllersdorf
© FF Göllersdorf
Keine Verletzten
Während des gesamten Einsatzes, der etwa vier Stunden dauerte, standen die Gewässeraufsicht des Landes Niederösterreich, die Polizeiinspektion Hollabrunn sowie die Bauabteilung der Gemeinde Hollabrunn vor Ort. Die Feuerwehr Hollabrunn war mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Die Kameraden aus Göllersdorf unterstützten mit zwei Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand.
