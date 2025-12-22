Nach Schuss auf Moschee: Auch auf Büro der Grünen wurde geschossen

Die Polizei kommt in Hollabrunn nicht zur Ruhe: Nachdem in der Nacht auf Sonntag ein Schuss auf die Moschee des Vereins der Albanischen Muslime abgegeben wurde, gibt es nun zwei weitere Tatorte: Das Büro der Hollabrunner Grünen wie Polizeisprecher Johann Baumschlager der APA auf Anfrage mitteilte. Mögliche Zusammenhänge werden geprüft, vorgesehen ist eine kriminaltechnische Untersuchung sichergestellter Projektile.

Georg Ecker, Landtagsabgeordneter der Grünen, verurteilt "derartige politische Gewalttaten aufs Schärfste". Er ruft zudem die ÖVP auf, wieder für ein friedliches Zusammenleben einzutreten, denn: "Die ÖVP, die zuletzt mit Inseraten hetzerische Stimmung gemacht hat, trägt verstärkt politische Mitverantwortung für derartige Taten." Einschusslöcher am Montag bemerkt "Da es mehrere Tatorte gab, hoffe ich, dass die Polizei nun genug Hinweise hat, um die Täter zu überführen", sagt Ecker im KURIER-Gespräch. Die Einschüsse im Büro der Grünen seien erst am Montag bemerkt worden.

Der Schuss auf die Moschee dürfte gegen Mitternacht abgegeben worden sein. Ebenfalls in der Nacht auf Sonntag wurde rund eineinhalb Kilometer entfernt auf den Pkw gefeuert, schilderte Baumschlager der APA. Ein Projektil wurde sichergestellt. Angezeigt wurden am Montag schließlich auch zwei Schüsse auf das Parteilokal der Hollabrunner Grünen, die laut dem Polizeisprecher im Zeitraum von Freitag bis Montag abgegeben worden sein dürften.

