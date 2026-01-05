Warmwasser weg: Fernwärmeausfall traf 1.200 Haushalte in Hollabrunn
Am Sonntag kam es zu Problemen bei der Wärme- und Warmwasserversorgung bei 1.200 Haushalten in der Stadt Hollabrunn. Ein Fernwärmenetz mit Biomasseheizwerk, das die EVN vor einigen Jahren von einer Genossenschaft übernommen hat, ist teilweise ausgefallen.
Bei den betroffenen EVN-Kunden machte sich das durch lauwarmes Wasser am Sonntag und Montagvormittag bemerkbar. Teilweise sei das Netz am Sonntag ganz ausgefallen, beim verbleibenden Teil kam es zu einer Unterversorgung, weil die Leistung gedrosselt wurde. Die EVN schaffte es, in der Nacht auf Montag die Versorgung wieder herzustellen.
Montagmittag war das Wasser wieder heiß
"Heute Früh kam es zu einer neuerlichen Unterbrechung", berichtet EVN-Sprecher Stefan Zach im KURIER-Gespräch am Montagvormittag von einem Ausfall des Biomasseheizwerks. Für den Notfall gibt es dort zwar einen Gaskessel, der mit Wärme versorgt, doch das gesamte Netz damit zu bedienen sei nicht möglich.
Der Defekt wurde von der EVN behoben, das Wasser war Montagmittag in den betroffenen Haushalten wieder heiß.
Krankenhaus war nicht von Ausfall betroffen
Zu den 1.200 Haushalten, die durch dieses Fernwärmenetz versorgt werden, gehörte bei der Übernahme durch die EVN auch das Hollabrunner Landesklinikum. "Das ist aber nicht betroffen, weil wir es von Anfang an aus dem Fernwärmenetz genommen haben", erklärt Zach, dass das Spital über eigene Kessel versorgt wird.
