Erster Rheuma-Kongress: Hollabrunn zeigt Gesundheitskompetenz

Mehr als 120 Teilnehmer aus ganz Österreich kamen zum ersten Rheuma-Kongress ins Stadthotel nach Hollabrunn , der von der Österreichischen Rheumaliga veranstaltet wurde. Bei der ganztägigen Veranstaltung erhielten Betroffene, Angehörige und Interessierte umfassende Informationen über die vielfältigen Aspekte rheumatischer Erkrankungen und Möglichkeiten zur Unterstützung und Therapie.

Der Hollabrunner Facharzt für Innere Medizin und Rheumatologe Bashar Yacoub und Gertraud Schaffer von der Österreichischen Rheumaliga leiteten auf einen Vormittag ein, der im Zeichen spannender Fachvorträge stand, im Anschluss wurden praxisnahe Themen wie Rheuma & Medikamente, Stoßwellentherapie, Krafttraining, Ergotherapie oder Ernährung in Workshops bearbeitet.

Hollabrunner Experten bei erstem Rheuma-Kongress

Besonders erfreulich war die starke Beteiligung Hollabrunner Experten, darunter Alexandra Drummer, Helga Schrabauer und Stephanie Schödl aus der Theranova Praxisgemeinschaft, Alma Glasl (Codetraining), Ingrid Holcmann (Salus & Forma) und natürlich dem Rheumatologen Dr. Yacoub. Sie zeigten eindrucksvoll, welche Kompetenzen im Bereich Therapie, Bewegung und Ernährung direkt in Hollabrunn vorhanden sind.