E-Scooter in Prottes gestohlen, Polizei bittet um Hinweise

Ein E-Scooter wurde am 17. September bei einer Bushaltestelle direkt vor der Volksschule in Prottes im Bezirk Gänserndorf abgestellt und mit einem Spiralschloss an einem Fahrradständer befestigt.

Ein Unbekannter hat zwischen 7 Uhr und 13.30 Uhr das Schloss aufgebrochen, den E-Scooter gestohlen und hat das Schloss mitgenommen. Dadurch hat er einen Einbruchdiebstahl begangen und dem Opfer einen Schaden von etwa 250 Euro zugefügt.

Polizei sucht unbekannten Täter

Ein Zeuge fertigte Lichtbilder des unbekannten Täters an, die nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg veröffentlicht werden dürfen. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Unbekannten. Die Polizeiinspektion Matzen ist unter 059133-3214 erreichbar.