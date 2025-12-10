Mann nutzt erbeutete Bankomatkarte – Ermittler suchen Verdächtigen

Ein bisher unbekannter Täter hat am 8. Oktober eine Handtasche aus einem unversperrten Pkw in Hohenau an der March ( Bezirk Gänserndorf ) gestohlen.

Die Handtasche wurde einige Tage später in der Nähe des Tatortes aufgefunden. Es fehlte allerdings ein Etui mit Karten und Gutscheinen. Mit der entfremdeten Bankomatkarte wurden Zahlungen bei einem Automaten und ein Einkauf in einem Geschäft in Hohenau getätigt. Dabei entstand ein Gesamtschaden im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Polizei Hohenau bittet um Hinweise

Hinweise, die auf Wunsch auch vertraulich behandelt werden, werden an die Polizeiinspektion Hohenau an der March unter der Telefonnummer 059133-3207 erbeten.