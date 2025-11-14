In Getreidesilo eingesunken: 21-Jähriger starb bei Arbeitsunfall im Weinviertel

Die Ernstbrunner Feuerwehr wurde am Donnerstagabend zu einer Menschenrettung in die Mühle in Ernstbrunn alarmiert. Mit der Information "Person unter Getreide verschüttet" machte den Einsatzkräften deutlich, dass jede Sekunde zählt, wie die Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht schildert.

Die Kameraden aus dem ersten Fahrzeug mussten aufgrund des weitläufigen Gebäudekomplexes zunächst die genaue Unfallstelle suchen. Das zweite Fahrzeug näherte sich der Mühle von einer anderen Seite und konnte so den Einsatzort auf der Rückseite des Gebäudes rasch ausmachen. Umgehend wurden alle Kräfte dorthin beordert. 37-Jähriger wurde befreit und ins Krankenhaus gebracht Bei Arbeiten in einer Getreidebox waren zwei Arbeiter im Getreidesilo eingesunken. Ein 37-jähriger Rumäne wurde zuerst von den Einsatzkräften befreit. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Landesklinikum Mistelbach gebracht. Während dieser Rettung gelang es auch, das zweite Unfallopfer zu lokalisieren.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Freiwillige Feuerwehr Ernstbrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Freiwillige Feuerwehr Ernstbrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Freiwillige Feuerwehr Ernstbrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Freiwillige Feuerwehr Ernstbrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Freiwillige Feuerwehr Ernstbrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Freiwillige Feuerwehr Ernstbrunn Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Freiwillige Feuerwehr Ernstbrunn

Feuerwehrmitglieder gaben alles, um Mann zu retten "Mit reinem Körpereinsatz und unter großer körperlicher Belastung versuchten die Kameraden, den jungen Mann freizuschaufeln. Das Getreide wirkte wie Treibsand und brachte unsere Mannschaft an ihre Grenzen", schildert die Feuerwehr die Rettungsaktion. Mit Pfosten und Spineboards wurde das Nachrutschen des Getreides gebremst, bis der Mann schließlich heraus gezogen werden konnte. Doch für den 21-jährigen Rumänen kam jede Hilfe zu spät. Er konnte nicht wiederbelebt werden, der Notarzt konnte nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen.