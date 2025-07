Spektakulärer Fund in NÖ: Fliegerbombe mit russischem Zünder

"An einem Punkt ist ein Kuriosum aufgetaucht", so der EOD-Geschäftsführer. Es gebe zwar jeden zweiten Tag Funde in Österreich, doch diese deutsche Fliegerbombe sei laut Plainer von den sowjetischen Streitkräften erbeutet und über Österreich abgeworfen worden. "Die Zünder passen aber nicht zusammen", weiß der Experte. Also wurde der "russische Zünder irgendwie in die deutsche Bombe hineingestopft". Was gefährlich klingt, machte die Wahrscheinlichkeit aber sehr groß, dass die Bombe nicht explodiert, sondern als Blindgänger zu Boden geht, schildert der Fachmann.