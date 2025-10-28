Seit zwölf Jahren vermisst: Norbert R. aus NÖ ist tot

Fast zwölf Jahre nach seinem mysteriösen Verschwinden scheint das Schicksal von Norbert R. geklärt: Vor ein paar Tagen wurden menschliche Knochen in einem Wald bei Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) in der Nähe des Sportplatzes von Spaziergängern gefunden. Es dürfte sich nach ersten Untersuchungen um die Überreste von R. handeln, heißt es am späten Dienstagabend aus Polizeikreisen. Ein Zahnabgleich, der eine eindeutige Übereinstimmung ergeben hat, brachte schließlich Gewissheit. Zudem wurde bei der Suche in dem Waldgebiet auch ein Ausweis des Vermissten gefunden. Es gebe keinen Hinweis auf Fremdverschulden.

Seit dem 29. November 2013 war R. wie vom Erdboden verschluckt. Er war damals 68 Jahre alt, litt an Depressionen. Nach einer Meinungsverschiedenheit in seinem Umfeld fühlte er sich ungerecht behandelt. Vermisster habe verwirrt gewirkt Um sich zu beruhigen, stieg er nachts in Deutsch-Wagram in einen Zug. Er kehrte nicht mehr zurück. Mehrmals wurde R. danach noch gesehen. Bei einer Bäckerei in Floridsdorf etwa. Oder in der U3. Verwirrt habe er gewirkt, sagen Zeugen. Doch irgendwann rissen die Hinweise ab. Nach elf Jahren sollte der Mann im Vorjahr für tot erklärt werden.