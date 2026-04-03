Wein erweckt erste Frühlingsgefühle in Niederösterreich
Von April bis Mai beginnt in Niederösterreich das neue Weinjahr. Den Auftakt macht der Weinfrühling, mit einer Reihe von Veranstaltungen.
Zusammenfassung
- Der Weinfrühling in Niederösterreich startet von April bis Mai mit zahlreichen Verkostungen, Touren und Veranstaltungen in acht Weinbauregionen.
- Höhepunkte sind Spaziergänge durch Weingärten, Hop-on-Hop-off-Touren zu Weingütern, kulinarische Events und Partys mit Foodtrucks.
- Der Weinfrühling endet Ende Mai mit dem Weinfestival der Thermenregion, Preisverleihungen und weiteren kulturellen Highlights.
In Winzerhöfen und Kellergassen acht verschiedener Weinbauregionen finden derzeit Verkostungen, Touren und kleine Veranstaltungen statt. Der Weinfrühling zieht ins Land.
Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, erklärt, weshalb gerade der Wein in Niederösterreich einen hohen Stellenwert hat: „Der Wein ist für den Tourismus in Niederösterreich eine Art Lebenselexier – das ganze Jahr über belebt er mit zahlreichen daran geknüpften Veranstaltungen die verschiedenen Regionen.“ Mit rund 60 Prozent der Gesamt-Weinbaufläche ist Niederösterreich zudem Österreichs größtes Weinbaugebiet.
Erste Highlights
- Mit „In die Grean gehen“ startet der Weinfrühling in Niederösterreich in die Saison. Verschiedene Winzerinnen und Winzer laden hierbei bis Ende Mai zu Spaziergängen in ihre Weingärten ein. Auch Speis und Trank wird angeboten
- . Von 11. bis 12. April können Weinbegeisterte im Weinviertel per Hop-on-Hop-off-Bus auf Tour gehen und dabei rund 250 teilnehmende Weingüter besuchen. Ebenso an diesem Wochenende: Das Jungweinschnuppern in Göttlesbrunn.
© Niederösterreich Werbung/Robert Herbst
© Weinviertel Tourismus/Sophie Menegaldo
© Robert Herbst
© Weinviertel Tourismus/Sophie Menegaldo
© Mostviertel Tourismus/weinfranz.at
© Mostviertel Tourismus/weinfranz.at
Foodtrucks und Partys
- Im Kamp-, Krems- und Traisental gibt es neben Weinverkostungen von 24. bis 26. April auch kulinarische sowie kulturell-aufgeladene Events.
- Mit der Tour de Vin ÖTW Donau stehen am Wochenende vom ersten Mai neben Weinverkostungen auch Foodtrucks und verschiedene Partys am Programm des Weinfrühlings
Ein gediegener Abschluss
- Neben einem Rad-Genuss-Tag im Triestingtal steht Anfang Mai auch eine Preisverleihung der Wagram Wein-Trophy an.
- Der Wachauer und der Ahrenberger Weinfrühling folgen mit Weinkellerführungen, Kulinarik und Musik
- . Von 21. bis 25. Mai endet der Weinfrühling schließlich mit dem Weinfestival der Thermenregion und ta_chunk_1ässt den Sommer in Niederösterreichs Weingärten einziehen.
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