Wein erweckt erste Frühlingsgefühle in Niederösterreich

In Winzerhöfen und Kellergassen acht verschiedener Weinbauregionen finden derzeit Verkostungen, Touren und kleine Veranstaltungen statt. Der Weinfrühling zieht ins Land.

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, erklärt, weshalb gerade der Wein in Niederösterreich einen hohen Stellenwert hat: „Der Wein ist für den Tourismus in Niederösterreich eine Art Lebenselexier – das ganze Jahr über belebt er mit zahlreichen daran geknüpften Veranstaltungen die verschiedenen Regionen.“ Mit rund 60 Prozent der Gesamt-Weinbaufläche ist Niederösterreich zudem Österreichs größtes Weinbaugebiet.