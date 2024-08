Wasserfontänen und Laser: Aquaphonix kehrt nach Wr. Neustadt zurück

Mit Aquaphonix konnte Produzent Hans Reinisch bisher schon Tausende Gäste an verschiedenen Standorten begeistern.

Nach zwei Terminen in den vergangenen Jahren vor dem Wasserturm und in der Theresianischen Militärakademie bietet die Stadt Wiener Neustadt auch heuer der Veranstaltung eine Bühne. Am 20. und 21. September (Einlass: 19.30 Uhr, Beginn 20.30 Uhr) wird der Hauptplatz Schauplatz für das Wasserspektakel sein.

Das Thema der beiden Events ist "Wir, die Kinder dieser Stadt“. Der Eintritt zum Stehplatzbereich ist frei, Sitzplätze sind um 20 Euro erhältlich.