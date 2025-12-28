Zwettler Feuerwehren brachten entlaufenes Kalb nach Hause
Mit Drohnen wurde nach dem Kalb gesucht - und nach 20 Minuten bereits gefunden. Die Feuerwehrkameraden fingen das Jungtier sicher ein.
Die Drohnengruppe der FF Zwettl-Stadt hatte Samstagvormittag einen tierischen Einsatz: Ein entlaufenes Kalb wurde im Bereich Siebenhöf (Gemeinde Langschlag) gesucht.
Gemeinsam mit der Feuerwehr Langschlag und der Drohnengruppe der FF Schloß Rosenau rückten die Feuerwehrkameraden aus, um mehrere Gebiete abzusuchen. Die Besitzer des Kalbs gaben den Kameraden die nötigen Informationen.
© FF Zwettl-Stadt
© FF Zwettl-Stadt
© FF Zwettl-Stadt
© FF Zwettl-Stadt
© FF Zwettl-Stadt
© FF Zwettl-Stadt
Sucherfolg nach 20 Minuten
Wie wichtig Drohnen bei einer solchen Suche sind, zeigte sich rasch: Nach nur 20 Minuten Flugzeit lokalisierte die Drohne der FF Schloß Rosenau das Kalb aus der Luft. Die Koordinaten wurden an die Feuerwehr Langschlag übermittelt und der Suchtrupp machte sich auf den Weg zu dem Jungtier, das sicher eingefangen werden konnte. Gemeinsam mit dem Besitzer wurde das Kalb unversehrt zurück zum Hof gebracht.
Kommentare