Niederösterreich

Zwettler Feuerwehren brachten entlaufenes Kalb nach Hause

Suche nach Kalb
Mit Drohnen wurde nach dem Kalb gesucht - und nach 20 Minuten bereits gefunden. Die Feuerwehrkameraden fingen das Jungtier sicher ein.
Von Sandra Frank
28.12.25, 16:11
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Die Drohnengruppe der FF Zwettl-Stadt hatte Samstagvormittag einen tierischen Einsatz: Ein entlaufenes Kalb wurde im Bereich Siebenhöf (Gemeinde Langschlag) gesucht.
Mit zwei Eseln ins Glück: Paar fand im Südburgenland sein Zuhause
Gemeinsam mit der Feuerwehr Langschlag und der Drohnengruppe der FF Schloß Rosenau rückten die Feuerwehrkameraden aus, um mehrere Gebiete abzusuchen. Die Besitzer des Kalbs gaben den Kameraden die nötigen Informationen.
Suche nach Kalb

Suche nach Kalb

Suche nach Kalb

Suche nach Kalb

Suche nach Kalb

Suche nach Kalb

Sucherfolg nach 20 Minuten 

Wie wichtig Drohnen bei einer solchen Suche sind, zeigte sich rasch: Nach nur 20 Minuten Flugzeit lokalisierte die Drohne der  FF Schloß Rosenau das Kalb aus der Luft. Die Koordinaten wurden an die Feuerwehr Langschlag übermittelt und der Suchtrupp machte sich auf den Weg zu dem Jungtier, das sicher eingefangen werden konnte. Gemeinsam mit dem Besitzer wurde das Kalb unversehrt zurück zum Hof gebracht.

Mehr zum Thema

Zwettl
kurier.at, safran  | 

Kommentare