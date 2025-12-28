Zwettler Feuerwehren brachten entlaufenes Kalb nach Hause

Gemeinsam mit der Feuerwehr Langschlag und der Drohnengruppe der FF Schloß Rosenau rückten die Feuerwehrkameraden aus, um mehrere Gebiete abzusuchen. Die Besitzer des Kalbs gaben den Kameraden die nötigen Informationen.

Sucherfolg nach 20 Minuten

Wie wichtig Drohnen bei einer solchen Suche sind, zeigte sich rasch: Nach nur 20 Minuten Flugzeit lokalisierte die Drohne der FF Schloß Rosenau das Kalb aus der Luft. Die Koordinaten wurden an die Feuerwehr Langschlag übermittelt und der Suchtrupp machte sich auf den Weg zu dem Jungtier, das sicher eingefangen werden konnte. Gemeinsam mit dem Besitzer wurde das Kalb unversehrt zurück zum Hof gebracht.