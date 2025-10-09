Vergrabene Apotheke: Waldviertlerin teilt Wurzel-Wissen

Ihr Tonbandgerät zählt wohl zu Eunika Grahofers treusten Begleitern. Seit über 30 Jahren nutzt die Naturliebhaberin den kleinen Apparat, um Dialoge mit Menschen aus älteren Generationen aufzuzeichnen, "die fernab der ärztlichen Versorgung lebten", wie sie sagt. Gesprochen wurde etwa über das Leben ihres Gegenübers, die Ernährung, bewährte Rezepte.

Im Zentrum der Interviews stehen jedoch regionale Pflanzen und ihre Rolle als volkskundliche Hausmittel. Denn die Kräuterpädagogin hat es sich zur Aufgabe gemacht, das erlebte Wissen früherer Generationen zusammenzutragen und die überlieferte Volksmedizin zugänglich zu machen. Überliefertes Wissen Als Kind habe sich Grahofer nicht besonders für die Natur interessiert. Im Laufe der Zeit erkannte die Waldviertlerin den Wert von Wildpflanzen, die bereits ihre Eltern und Großeltern faszinierten. Die von ihr zusammengetragenen Informationen teilte sie in mehreren Sachbüchern.

