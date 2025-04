Der rasche Löscheinsatz von fünf Feuerwehren mit 58 Helfern hat am Montagnachmittag nach Angaben des Bezirkskommandos Waidhofen a. d. Thaya die Ausbreitung eines Waldbrandes in Trabersdorf in der Gemeinde Raabs a. d. Thaya verhindert.

Eine Fläche von etwa 350 Quadratmetern war in Flammen gestanden.