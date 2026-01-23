Gemeinderatswahl St. Pölten

Wahlkampfabschluss in St. Pölten: Neos zünden "Reformfunken"

Bernd Pinzer zündet Plakat an
Zum Wahlkampfabschluss schlagen die Neos Reformalarm: Schulden, Infrastruktur und Kinderbetreuung stehen im Fokus.
Von Johannes Weichhart
23.01.26, 13:45

Mit viel Aktionismus haben die Neos am Freitagvormittag ihren Gemeinderatswahlkampf in St. Pölten beendet.

"Herumeierei": Neos fordern eine Neubewertung der S34

Beim sogenannten „Ballonwalk“ zog die pinke Gruppe von der Landesparteizentrale in der Heßstraße über den Rathausplatz und die Kremser Gasse bis zum Herrenplatz. Begleitet von Musik und Gesprächen wurden dabei Tee und Punschkrapferl an Passanten verteilt.

Kritik an Finanzpolitik der SPÖ

Inhaltlich nutzten die Partei den Wahlkampfabschluss, um noch einmal ihren Reformanspruch zu unterstreichen. St. Pölten stehe vor einer Reihe ungelöster Probleme, sagte Spitzenkandidat Bernd Pinzer

Er nannte unter anderem fehlende Kinderbetreuungsplätze, Leerstand, Lücken im öffentlichen Verkehr sowie eine Infrastruktur, die mit dem Wachstum der Stadt nicht Schritt halte. Besonders kritisch sei zudem die finanzielle Lage der Stadt: Der Schuldenstand von rund 170 Millionen Euro belaste künftige Generationen massiv.

Wahlkrimi in St. Pölten: Kommt es zum Machtpoker ums Rathaus?

Pinzer kündigte an, im Gemeinderat einen klaren Schwerpunkt auf die Sanierung der Stadtfinanzen legen zu wollen. Ziel sei es, Einsparungen dort vorzunehmen, wo sie den Alltag der Menschen nicht beeinträchtigen, etwa im politischen Apparat. 

Die zentralen Forderungen präsentierte Pinzer im Rahmen einer symbolischen Aktion, bei der er den „Reformfunken“ entzündete.

