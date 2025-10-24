Waffenübungen in Vorchdorf: Ermittlungen gegen Offizier eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Wels hat die Ermittlungen gegen einen Bundesheeroffizier, der bei einem Polizei-Großeinsatz aufgrund einer Waffenübung auf einem Bauernhof in Vorchdorf (Bezirk Gmunden) wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt angezeigt worden war, eingestellt. "Der objektive Tatbestand ist nicht erfüllt", bestätigte eine Staatsanwaltschaftssprecherin einen Bericht der Kronen Zeitung am Freitag. Die Einstellung hat keinen Einfluss auf das ruhende Disziplinarverfahren.

Sobald das Verteidigungsministerium den Beschluss der Einstellung von der Staatsanwaltschaft vorliegen habe, beginne das Disziplinarverfahren zu laufen, sagte Ministeriumssprecher Michael Bauer. Dabei gehe es um den strafrechtlich nicht relevanten Tatbestand der Schädigung des Ansehens des Bundesheeres. Der Offizier, der sich seit Mitte September in Urlaub befindet, ist schon vorläufig des Dienstes enthoben.

23 Teilnehmer angezeigt

Bei den Ermittlungen zu der Waffenübung hat die Staatsanwaltschaft Wels inzwischen von der Polizei Anzeigen gegen 23 Personen wegen Verstoßes gegen Paragraf 50 des Waffengesetzes erhalten. Die Zahl der Teilnehmer hat sich von ursprünglich 19 auf 23 erhöht. Es gilt zu klären, ob sie alle mit ihren Waffenbesitzkarten die Waffen der Kategorie B (Revolver, Pistolen, halbautomatische Schusswaffen) auf dem Gelände mit sich führen durften oder ob dazu Waffenpässe erforderlich gewesen wären. Hier laufen die Ermittlungen noch.