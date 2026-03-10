Nach Sanierungsarbeiten: Wachaubahn startet in die neue Saison

Pünktlich zur Marillenblüte nimmt die Wachaubahn mit 13. März ihren Betrieb wieder vollständig auf. Seit November wurde die Strecke zwischen Krems und Emmersdorf stellenweise modernisiert.

Im Zentrum der Arbeiten stand der Bahnhof Aggsbach Markt. Die Gleisanlage wurde erneuert und ein barrierefreier Randbahnsteig sowie ein neuer Zugang zur nördlichen Ortssiedlung errichtet. Darüber hinaus war die Erneuerung der Beleuchtung und eine Entwässerungsanlage Teil der Sanierung.

Mit den gesetzten Maßnahmen soll die regional bedeutende Bahnstrecke künftig komfortabler und zukunftsfit genutzt werden können, so Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ).

Fahrzeiten

Die Wachaubahn fährt bis zum 15. November an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen. Vom 24. April bis zum 1. November ist die Strecke täglich mit dem Zug befahrbar. Im Advent - von 20. November bis 13. Dezember - können Gäste wieder an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen mit der Wachaubahn reisen.