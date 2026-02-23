Mit mehrgängigen Menüs, Koch-Shows und Weinverkostungen darf auch heuer beim " Wachau Gourmetfestival " gerechnet werden. Die Veranstaltungsreihe findet von 12. bis 29. März statt und führt nationale wie internationale Köchinnen und Köche in das Donautal.

Mehr als 30 Events sind geplant. Unter anderem laden Susanne Dorfer und Thomas Dorfer den 3-Sternekoch Edip Sigl ins Landhaus Bachner ein, um einen Abend lang gemeinsam für ihre Gäste zu kochen. In der Landesgalerie Niederösterreich werden sechs Spitzenköche – mit insgesamt sechs Michelin-Sternen und 24 Hauben – ein Sechs-Gang-Menü auftischen.

Yoga und "Safari"

Bei "Yoga und Genuss" sollen Bewegung und Speisen miteinander verbunden werden. Im Rahmen einer Gourmetsafari können Interessierte gleich mehrere Lokale kennenlernen. Teilnehmende werden mit einem Land Rover Defender samt Weinbegleitung von einer gastronomischen Einrichtung zur nächsten chauffiert. Den Abschluss des Festivals bildet unter anderem die "Vinaria Wein & Genuss Messe". 70 Winzerinnen und Winzer präsentieren am 27. und 28. März ihre Produkte in der Dominikanerkirche. Nähere Infos.