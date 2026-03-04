Feuer in der Wachau: Werkstatt geriet in Brand

Am Montagnachmittag, dem 2. März, wurden die Feuerwehren Weißenkirchen und Spitz nach Wösendorf ( Bezirk Krems ) gerufen, wie das Bezirksfeuerwehrkommando Krems in einer Aussendung mitteilt. Eine Werkstatt war in Brand geraten.

Der Hauseigentümer hatte zuvor vergeblich versucht, die Flammen selbst zu löschen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Werkstatt bereits in Vollbrand. Nach Löschversuchen von außen nahm der Atemschutztrupp die Arbeit von innen auf. Mit einer Wärmebildkamera wurden im Obergeschoß Brandherde ausgeforscht, dichter Qualm erschwerte die Arbeit.

Drei Stunden im Einsatz

Die Brandbekämpfung konzentrierte sich schließlich auf den hinteren Bereich des Hauses. Nach rund drei Stunden konnte "Brand aus" gegeben werden.