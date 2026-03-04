Niederösterreich

Feuer in der Wachau: Werkstatt geriet in Brand

Die Feuerwehr rückte am Montag zu einem Einsatz in Wösendorf aus. Dichter Qualm erschwerte die Löscharbeiten.
04.03.2026, 14:00

Eine Aufnahme von den Löscharbeiten, Feuerwehrmänner und Rettungssanitäter sind von hinten zu sehen.

Am Montagnachmittag, dem 2. März, wurden die Feuerwehren Weißenkirchen und Spitz nach Wösendorf (Bezirk Krems) gerufen, wie das Bezirksfeuerwehrkommando Krems in einer Aussendung mitteilt. Eine Werkstatt war in Brand geraten.

Der Hauseigentümer hatte zuvor vergeblich versucht, die Flammen selbst zu löschen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Werkstatt bereits in Vollbrand. Nach Löschversuchen von außen nahm der Atemschutztrupp die Arbeit von innen auf. Mit einer Wärmebildkamera wurden im Obergeschoß Brandherde ausgeforscht, dichter Qualm erschwerte die Arbeit.

Drei Stunden im Einsatz

Die Brandbekämpfung konzentrierte sich schließlich auf den hinteren Bereich des Hauses. Nach rund drei Stunden konnte "Brand aus" gegeben werden. 

Mehrere Feuerwehrleute mit gelben Helmen stehen vor einer Wand, eine Person führt Löscharbeiten durch ein Fentster durch.

Die Löscharbeiten fanden außen und innen statt.

Während des Einsatzes war ebenfalls das Rote Kreuz vor Ort. Verletzte gab es jedoch keine. Die Polizei soll die Ermittlungen aufgenommen haben.

Krems
kle 

