Vor Polizei geflüchtet: 33-Jähriger nach Irrfahrt festgenommen

Einen Amoklenker hat die Polizei im Bezirk Wiener Neustadt nach einer kilometerlangen Irrfahrt aus dem Verkehr gezogen. Der 33-jährige Mann aus dem Bezirk Baden hatte keinen Führerschein, am Wagen waren gestohlene Kennzeichen angebracht. Der Mann sitzt jetzt in der Justizanstalt Wiener Neustadt in Haft.