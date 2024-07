Vom Wiener Sängerknaben zum Musicaldarsteller

Nach diesen lehrreichen Jahren und einem Gesangsstudium wirkte er schon in diversen Bühnenproduktionen mit. „Neben all den Erfahrungen, die ich bereits sammeln durfte, schlägt mein Herz aber für die zeitgenössische, lebendige Musik“, so Liener . Er sei aber dennoch immer wieder begeistert davon, wie sich Musik in alle Richtungen entwickeln kann.

Leben für die Bühne

Eine Offenheit für Veränderungen ist in seinem Beruf Grundvoraussetzung, da er sich ständig in neue Rollen begeben muss. Zunächst wird er in die schnippische, oft zornige, aber auch charmante Rolle des „Che“ im Erfolgsmusical „Evita“ schlüpfen, das nächste Woche auf der Felsenbühne Staatz Premiere feiert. „Ich lebe für die Bühne und versuche, mich persönlich in meinen Figuren einzubringen“, sagt Liener. Die Rolle des „Che“ habe für ihn etwas Brechtsches, da sie oft so aus dem Geschehen rausgerissen sei. Grundsätzlich habe er aber mit dem Charakterbild des „Che“ aber nur wenig gemein. Ein Vorteil, da es ihm dann wesentlich leichter falle, die Rolle beim Verlassen der Bühne einfach wieder abzulegen.