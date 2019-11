Vösendorf: Bebauung der Alvorada-Gründe auf Schiene

Kaum ein Thema wurde in der Gemeinde Vösendorf zuletzt so heftig diskutiert, wie die Dorfentwicklung. Kein Wunder: Wie in sämtlichen Wiener Umlandgemeinden war der Zuzug in den vergangenen Jahren enorm.

Zwischen 2009 und 2019 ist die Gemeinde um knapp 20 Prozent gewachsen. Zwischen 2002 und 2019 sogar um knapp 44 Prozent. Zuletzt haben sich immer mehr Bürger gegen das weitere Wachstum ihres Heimatortes gewehrt und mit Unterstützung der ÖVP die Initiative "Dorfbegehren" gestartet.

35.000 Quadratmeter

Umso stolzer ist die Gemeinde nun, dass ein Großprojekt in Sachen Wohnbau zumindest begrenzt werden konnte. Konkret geht es um die Alvorada-Gründe. Das rund 35.000 Quadratmeter große Areal ist seit 1976 als Bauland Kerngebiet gewidmet. Mit dem Konkurs der Kaffeerösterei 2018 – dessen Werbung aus den 80er Jahren „An Alvorada? Des is a Kaffee!“ noch immer Kultstatus hat – wurden Pläne zur Errichtung von Wohnungen konkret.