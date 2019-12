Vösendorf: Badner Bahn auf Stelzen gegen Verkehrsinfarkt

„Wir sind entschlossen alles zu tun. Sogar Streik ist denkbar.“ Der Vösendorfer Gemeinderat Christian Kudym ( SPÖ) ist kampfbereit.

In der Diskussion rund um die Taktverdichtung der Badner Bahn und die Problematik der Bahnkreuzungen im Bezirk Mödling bringt sich jetzt auch Vösendorf in Stellung. Bürgermeisterin Andrea Stipkovits ( SPÖ) fordert eine Verkehrslösung für die Kreuzung Ortsstraße/Triesterstraße – und zwar am besten eine Hochtrasse über den Verkehrsknotenpunkt.

Mehr Züge, kürzere Intervalle

Wie berichtet, soll die Badner Bahn in Zukunft noch attraktiver werden. Ziel ist, ab 2028 einen 7,5 Minuten-Takt zwischen Oper und Baden zu führen. Bereits ab 13. Dezember 2020 sollen die bereits bestehenden kurzen Intervalle zwischen Wien und Wiener Neudorf zu den Hauptverkehrszeiten auf den ganzen Tag ausgeweitet werden.