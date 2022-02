Völlig übermüdete Lenkerin wurde in Salzburg zur Geisterfahrerin

Ausgerechnet in der Tunnelkette der Tauernautobahn A10 zwischen Golling und Werfen ist am Dienstag eine 46-Jährige zur Geisterfahrerin geworden. Die Frau aus der Ukraine hatte zwischen Ofenauer- und Hieflertunnel gewendet, weil sie die Ausfahrt in Golling verpasst hatte. Die entgegenkommenden Fahrzeuglenker konnten zum Glück ausweichen. Mitten im Ofenauertunnel kam der Verkehr dann zum Erliegen, berichtete die Salzburger Polizei.

Wegen des Stillstandes wendete die 46-Jährige erneut und fuhr dann wieder korrekt bis zur Abfahrt Pass Lueg, wo bereits die Polizei auf sie wartete und ableitete. Alko- wie Drogentest verliefen negativ, da aber bei der Frau ein außergewöhnlicher Ermüdungszustand festgestellt wurde, nahmen ihr die Beamten den Führerschein ab. Die Ukrainerin wird wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung angezeigt.