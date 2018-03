Viel Neues und keine Atempause im neuen Landtag

Vieles ist neu in der am Donnerstag gestarteten Arbeitsperiode des nö. Landesparlaments. Zwar ist mit fünf Fraktionen die Zahl der Parteien im Landtag gleich geblieben, doch erstmals werden die Neos in der Landespolitik mitmischen. Die Grünen gehen mit nur drei (statt bisher vier) Abgeordneten ohne Klubstatus in die neue Saison. Spannend wird das Verhältnis von ÖVP, SPÖ und FPÖ im Landtag. Denn alle drei Fraktionen sind - aufgrund des Proporzes (der ab etwa 10 Prozent Wählerstimmenanteil einen automatischen Landesratssitz garantiert) - in der Landesregierung vertreten und dort durch zwei unabhängige Arbeitsabkommen verbunden. Die ÖVP mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat sowohl mit der SPÖ und dem neuen Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl als auch mit der FPÖ ein eigenes Abkommen abgeschlossen.