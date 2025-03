Verletztes Otterbaby wird von Pflegern in NÖ aufgepäppelt

In der Eulen- und Greifvogelstation (EGS) Haringsee in Niederösterreich wird ein verletztes Otterbaby gepflegt. "Ottilie" gehe es mittlerweile besser, eine spätere Auswilderung sei geplant, hieß es am Freitag in einer Aussendung. Bis dahin brauche das Tier weiterhin medizinische Betreuung und hochwertiges Futter.