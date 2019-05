Verlassen: Fuchsbaby "Mogli" am Straßenrand gefunden

In Kürze werden die Tiere ein großes Außengehege beziehen, wo sie dann - mit so wenig menschlichem Kontakt wie nur möglich - auf eine Auswilderung vorbereitet werden. Sie lernen also quasi in einem „Übungs-Wald“ wie es sich als richtiger Wildfuchs eigentlich so lebt. Die tatsächliche Auswilderung wird dann, so alles planmäßig verläuft, im Herbst stattfinden.