Niederösterreich

Schwerer Verkehrsunfall nahe Krems: Pkw kollidierten im Berufsverkehr

FF Krems bei Einsatz nach Unfall in Gneixendorf
Die beteiligten Lenker wurden zum Glück nur leicht verletzt. Die Einsatzkräfte mussten die Fahrbahnen von Trümmerteilen befreien.
22.01.26, 08:53

Mittwochabend ereignete sich mitten im abendlichen Berufsverkehr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B218 auf Höhe Gneixendorf-Nord. Die Feuerwehren wurde zu einer Menschenrettung alarmiert. 

Vor  Ort konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden: Zwei Pkw waren frontal kollidiert und stark beschädigt zum Stillstand gekommen, es war jedoch keine Person mehr im Fahrzeug eingeschlossen. Die beiden Unfalllenker wurden vom Rettungsdienst betreut, überstanden den Unfall jedoch leicht verletzt.

Von den Einsatzkräften wurde daher in weiterer Folge die Unfallstelle großzügig abgesichert und der Brandschutz aufgebaut. Die Unfallfahrzeuge wurden abtransportiert. 

Anschließend wurde die Fahrbahn von den zahlreichen Trümmerteilen gereinigt und ausgelaufene Betriebsmittel gebunden. 

