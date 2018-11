Vereitelter Bankraub: Rumänen sind gesuchte Serientäter

Das Duo hatte Mittwochfrüh versucht einer Mitarbeiterin der Sparkasse Wiener Neustadt zu Dienstbeginn hinter der Bank aufzulauern. Die Frau konnte im letzten Moment die Türe des Personaleingangs hinter sich zuhalten und die Räuber damit in die Flucht schlagen. Nur 30 Minuten später wurde der Range Rover der Verdächtigen in Traiskirchen gestoppt. Bei den Ermittlern läuteten sofort die Alarmglocken, weil 2017 in Felixdorf ein Raub auf genau sie selbe Art und Weise verübt wurde. Bei der Einvernahme gaben die Kriminellen den Überfall zu und legten ein umfangreiches Geständnis ab. Sie befinden sich in der Justizanstalt Wiener Neustadt in Untersuchungshaft.