Verätzungssymptome: Industriereiniger in Bio-Milch

„Wir haben das Milchpackerl und eine Vergleichsprobe aus dem Supermarkt bei der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit untersuchen lassen. Dabei sind die Proben beanstandet worden“, erklärt Walter Mittendorfer von der Lebensmittelaufsicht. Die Behörde informierte daraufhin die zuständigen Kollegen in Tirol, die wiederum die verantwortliche Sennerei in Kenntnis setzten. Es besteht der Verdacht, dass bei der Spülung der Abfüllanlage in der Molkerei Reste des Reinigers in den Leitungen verblieben sind und so mit der Milch in die Packungen gelangten.

„Wir haben erst am Dienstag von der Sennerei die Informationen über den Produktrückruf bekommen und darauf hin die Veröffentlichung der Informationen veranlasst“, sagt der Pressesprecher von Lidl-Österreich, Hansjörg Peterleitner. Das Produkt wurde aus den Regalen genommen. Es handelt sich um die „Bio-Heumilch, 3,6 Prozent Fett, länger haltbar, 0,5 Liter“ der Marke „Ein gutes Stück Heimat“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 12.10.2018. Ob andere Personen zu Schaden gekommen sind, ist derzeit nicht bekannt.