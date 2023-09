Venezianische Herbsttage in Blindenmarkt

Im Sommer verwöhnt durch das Freizeitgebiet an den Auseen, verschlägt es die Blindenmarkter nun im Herbst an den Canale Grande. Im 34. Jahr der Blindenmarkter Herbsttage hat Intendant Michael Garschall den Operettenklassiker „Eine Nacht in Venedig“ von Johann Strauss auf den Spielplan gesetzt. Am 6. Oktober steigt in der Ybbsfeldhalle die Premiere.

Es ist der Stoff, der die Stärken aus früheren Blindenmarkter Operettenproduktionen wieder zur Geltung bringt. Das Publikum erwartet eine Nacht voller Intrigen, Amüsement und Lust aus der malerischen Stadt der Liebe und Brücken.