Valentin hatte es eilig: Geburt im Rettungswagen am Weg zur Klinik

Einen freudigen Anlass hatte am Samstag eine ganz besondere Einsatzfahrt des Samariterbundes Ebreichsdorf (Bezirk Baden). Um Punkt 6 Uhr Früh wurde der Rettungswagen zu einer unmittelbar bevorstehenden Geburt nach Moosbrunn alarmiert. Die werdende Mutter hatte bereits starke Wehen.

Aus Sicherheitsgründen wurde das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) aus Schwechat zur Unterstützung nachalarmiert.

Presswehen auf der Fahrt

Gemeinsam mit dem Team des NEF wurde die Patientin in den Rettungswagen gebracht und die Fahrt in Richtung Krankenhaus Mödling gestartet.