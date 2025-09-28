Valentin hatte es eilig: Geburt im Rettungswagen am Weg zur Klinik
Einen freudigen Anlass hatte am Samstag eine ganz besondere Einsatzfahrt des Samariterbundes Ebreichsdorf (Bezirk Baden). Um Punkt 6 Uhr Früh wurde der Rettungswagen zu einer unmittelbar bevorstehenden Geburt nach Moosbrunn alarmiert. Die werdende Mutter hatte bereits starke Wehen.
Aus Sicherheitsgründen wurde das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) aus Schwechat zur Unterstützung nachalarmiert.
Presswehen auf der Fahrt
Gemeinsam mit dem Team des NEF wurde die Patientin in den Rettungswagen gebracht und die Fahrt in Richtung Krankenhaus Mödling gestartet.
"Zwischen Moosbrunn und Trumau setzten die Presswehen ein, weshalb wir anhalten mussten“, berichten die Sanitäter des Samariterbundes Ebreichsdorf. Um 07.12 Uhr erblickte schließlich der kleine Valentin im Rettungswagen das Licht der Welt.
Mama und Baby sind wohlauf
Mama Carina und ihr Sohn sind wohlauf und wurden von den Sanitätern sowie der Notärztin sicher ins Krankenhaus nach Mödling gebracht. Auch Papa Thomas freut sich riesig über den Familienzuwachs
