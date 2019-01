US-Konzern zwingt Winzerfamilie zu Namensänderung

Was Sutter besonders stört, ist, dass die Familie gar nicht das eigentliche Ziel des US-Konzerns ist, sondern der Importeur der Winzerfamilie. Er wurde von „ Sutter Home“ mit der Drohung einer Klage konfrontiert. „Wir arbeiten schon lange mit diesem Importeur zusammen, und darum hat er nicht sofort die Arbeit mit uns beendet, sondern wir haben eine gemeinsame Lösung gesucht“, schildert die Winzerin das Vorgehen in den vergangenen Wochen.

Nachdem sich die Familie einen Rechtsstreit in den USA weder leisten kann noch will, fand man eine Lösung. Und zwar den Namen „August“: Unter diesem wird der Sutter-Wein in Zukunft auf dem US-Markt verkauft. Ein großer Image-Schaden für die Familie: „Es dauert ewig, bis man eine Marke aufgebaut hat. Und das müssen wir jetzt erneut machen.“