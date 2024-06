Abkühlung kommt: Kräftiges Hagelgewitter sorgt für Feuerwehreinsätze

Das heiße Wochenende endet mit kräftigen Unwettern. Seit Stunden stehen bereits zahlreiche Feuerwehren im Bezirk Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich im Einsatz.

Orkanartige Böen wurden am Nachmittag aber auch im Tiroler Unterland verzeichnet. Laut Unwetterzentrale zog das Gewitter weiter Richtung Kitzbühler Alpen. Auch mit Starkregen ist zu rechnen.

In den kommenden Tagen soll es jedenfalls nicht mehr so heiß wie am Wochenende werden. Das Wetter wird sich sehr wechselhaft präsentieren, heißt es.