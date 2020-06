Unwetter: "Es war wie der Weltuntergang"

Ich hab` Angst, ich hab` die ganze Nacht kein Auge zugetan, ich weiß nicht, ob ich da noch wohnen kann und mir geht es – auf Deutsch gesagt – beschissen." Maria Pribyl, 65, aus Prinzersdorf im Bezirk St. Pölten ist völlig verzweifelt. Nach Sintflut-Regen Donnerstagabend mit 48 Litern pro Quadratmeter in nur 30 Minuten hat eine Mure ihren ganzen Garten direkt neben dem Wohnhaus weggerissen. Ob das Gebäude noch sicher ist, sollte ein Landes-Geologe Freitagnachmittag entscheiden.

„Es war wie der Weltuntergang", berichtet die pensionierte Schneiderin. „Ich war im Keller, hab` einen Pumperer gehört, bin raus und da ist schon der Schlamm daher­gekommen." Die Mure riss Bäume und eine Stützmauer um, Schalsteine flogen bis auf die Straße. Die Rentnerin gibt einer neu aufgeschlossenen Siedlung an der Hangkante oberhalb ihres Hauses die Schuld an dem Desaster. Insgesamt 1200 Feuerwehrleute waren in der Nacht zum Freitag in Niederösterreich im Unwetter-Einsatz. Besonders betroffen waren die Bezirke Horn, Amstetten, Melk und Scheibbs.