Unterwasserreich Schrems: Happy End für "Otto" und "Lotti"

Otto, der Oberösterreicher

Otto, ein männlicher Fischotter, wurde 2021 als verletztes Otterbaby in Steyregg in Oberösterreich gefunden. Zu Beginn ihres Lebens sind Otter - wie so viele Jungtiere - auf das Muttertier angewiesen und alleine nicht überlebensfähig. Deshalb wurde Otto von Menschen versorgt. Nachdem Otter aber nach einer Prägung auf Menschen nicht mehr ausgewildert werden dürfen, bekam er im Unterwasserreich Schrems ein neues Zuhause. Dort lebte er bis vor kurzem allerdings alleine.

Auch Otterdame Lotti (14 Monate) ist gebürtige Oberösterreicherin: Sie wurde in Linz gerettet. Vermutlich wurde sie durch einen Verkehrsunfall verwaist. Seit Mai 2024 lebt sie nun im Unterwasserreich Schrems. Bislang befand sie sich im Aufzuchtgehege unter regelmäßiger Aufsicht. Nun wurde es Zeit für sie umzusiedeln.