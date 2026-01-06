Niederösterreich

Ungewöhnlicher Einsatz: Feuerwehr schnitt Patient im Spital Ring vom Finger

Die Feuerwehr beim Eingriff im Krankenhaus Hainburg.
Feuerwehr aus dem Burgenland half bei einer ungewöhnlichen Notlage im Krankenhaus Hainburg in NÖ.
06.01.26, 20:04
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Die Freiwillige Feuerwehr ist nicht nur da um Brände zu löschen oder verunglückte Personen aus Wracks zu befreien. In Hainburg an der Donau musste am 5. Jänner auch eine ungewöhnliche Aufgabe gelöst werden.
 
Die Feuerwehr Bruckneudorf aus dem Burgenland wurde zu einem nicht alltäglichen Einsatz alarmiert. Ein Mann wurde im Krankenhaus Hainburg behandelt, weil sich sein Ring nicht mehr löste und sein geschwollener Finger darin feststeckte.
46-221428958
Griller in Wohnung: Kohlenmonoxid-Alarm in Niederösterreich
"Unsere Mannschaft rückte ins LKH Hainburg an der Donau aus. Mit einem Dremel samt Schneidscheibe konnte der Edelstahlring präzise und kontrolliert vom Finger entfernt werden", so die Feuerwehr Bruckneudorf. Der Patient überstand den Eingriff ohne Schaden.
Flugrettung 2025 in Niederösterreich: Hilfe aus der Luft

"Dass die Wehr zu dem Einsatz im benachbarten Bundesland angefordert wurde, zeigt, dass unsere Erfahrung und Kompetenz auch über die Landesgrenzen hinaus geschätzt wird", so die Uniformierten.

Mehr zum Thema

Bruck an der Leitha
kurier.at, paw  | 

Kommentare