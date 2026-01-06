Ungewöhnlicher Einsatz: Feuerwehr schnitt Patient im Spital Ring vom Finger

Die Freiwillige Feuerwehr ist nicht nur da um Brände zu löschen oder verunglückte Personen aus Wracks zu befreien. In Hainburg an der Donau musste am 5. Jänner auch eine ungewöhnliche Aufgabe gelöst werden.

Die Feuerwehr Bruckneudorf aus dem Burgenland wurde zu einem nicht alltäglichen Einsatz alarmiert. Ein Mann wurde im Krankenhaus Hainburg behandelt, weil sich sein Ring nicht mehr löste und sein geschwollener Finger darin feststeckte.