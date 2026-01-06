Ungewöhnlicher Einsatz: Feuerwehr schnitt Patient im Spital Ring vom Finger
Feuerwehr aus dem Burgenland half bei einer ungewöhnlichen Notlage im Krankenhaus Hainburg in NÖ.
Die Freiwillige Feuerwehr ist nicht nur da um Brände zu löschen oder verunglückte Personen aus Wracks zu befreien. In Hainburg an der Donau musste am 5. Jänner auch eine ungewöhnliche Aufgabe gelöst werden.
Die Feuerwehr Bruckneudorf aus dem Burgenland wurde zu einem nicht alltäglichen Einsatz alarmiert. Ein Mann wurde im Krankenhaus Hainburg behandelt, weil sich sein Ring nicht mehr löste und sein geschwollener Finger darin feststeckte.
"Unsere Mannschaft rückte ins LKH Hainburg an der Donau aus. Mit einem Dremel samt Schneidscheibe konnte der Edelstahlring präzise und kontrolliert vom Finger entfernt werden", so die Feuerwehr Bruckneudorf. Der Patient überstand den Eingriff ohne Schaden.
"Dass die Wehr zu dem Einsatz im benachbarten Bundesland angefordert wurde, zeigt, dass unsere Erfahrung und Kompetenz auch über die Landesgrenzen hinaus geschätzt wird", so die Uniformierten.
Kommentare