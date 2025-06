Unfalllenker im Bezirk Gmünd half zwei in Pkw Verletzten

Als engagierter Ersthelfer hat sich ein 41-jähriger Unfalllenker am Montag in St. Martin (Bezirk Gmünd) erwiesen. Der tschechische Staatsbürger war laut Polizeiangaben vom Dienstag mit seinem Pkw von der B41 abgekommen. Nach einem Überschlag schaffte es der Fahrer aus dem seitlich liegenden Wagen. Gemeinsam mit zwei Passanten kippte der Mann das Kfz wieder auf die Räder und leistete zwei noch im Auto befindlichen verletzten Landsleuten Erste Hilfe.

Der 39 Jahre alte Beifahrer und der 35-Jährige, der im Fond des Wagens gesessen war, wurden in das Landesklinikum Gmünd bzw. in das Universitätsklinikum Krems transportiert. Der Notarzthubschrauber "Christophorus 2" stand im Einsatz. Der 41-jährige Lenker und Ersthelfer klagte zwar über Schmerzen in der linken Schulter, lehnte ärztliche Hilfe aber ab.