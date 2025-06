82-jährige Lenkerin bei Autounfall im Bezirk Krems-Land umgekommen

Eine 82-jährige Frau ist am Montagnachmittag bei einem Autounfall im niederösterreichischen Bezirk Krems-Land ums Leben gekommen.

Sie lenkte ihren Pkw auf der L 7046 in Albrechtsberg Richtung Lichtenau, als sie im Ortsteil Brauhaus aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und circa 20 Meter in unwegsames Gelände abstürzte. Dabei zog sie sich tödliche Verletzungen zu, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.