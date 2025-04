Postauto gegen Zug: Unfall legte Bahnverkehr in Bad Fischau-Brunn lahm

Ein schwerer Verkehrsunfall sorgte am Montagmittag für eine Sperre der Bahnlinie zwischen Bad Fischau-Brunn und Wöllersdorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land). Am unbeschrankten Bahnübergang in der Bad Fischauer Wiener Straße hatte ein Postzusteller in seinem Fahrzeug offenbar die herannahende Zuggarnitur übersehen, der Wagen wurde erfasst und etwa 100 Meter weit mitgeschleift.

Der Triebwagen schob das Postauto gegen einen Zaun, der Lenker musste schwer verletzt von der Feuerwehr geborgen und ins Krankenhaus gebracht werden. Im voll besetzten Regionalzug kamen alle Passagiere mit dem Schrecken davon, es gab keine Verletzten. Ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes war vor Ort.