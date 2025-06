Pkw in Vösendorf mit Badner Bahn kollidiert: 56-Jähriger starb

Bei der Kollision seines Autos mit einem Zug der Badner Bahn ist Donnerstagfrüh ein 56-jähriger Wiener in Vösendorf (Bezirk Mödling) ums Leben gekommen. Der Mann wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich aus dem nicht zum Verkehr zugelassenen Fahrzeug geschleudert. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Berufsrettung Wien war mit mehreren Teams an Ort und Stelle, Reanimationsversuche blieben jedoch erfolglos.