Sturz von Stalldach: Schwerer Unfall bei Photovoltaik-Montage in Pyhra

Ein 41-jähriger rumänischer Arbeiter wurde bei einem Arbeitsunfall in Pyhra im Bezirk St. Pölten-Land schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag, dem 10. Oktober 2025, gegen 13:20 Uhr, als der Mann bei Montagearbeiten an einer Photovoltaikanlage verunglückte.

Sturz aus sieben Metern Höhe

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich der Arbeiter auf dem Dach eines Stalles, wo er mit der Installation einer Photovoltaikanlage beschäftigt war. Dabei verlor er den Halt und stürzte etwa sieben Meter in die Tiefe. Die genauen Umstände, die zu dem Unfall führten, sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Aufgrund der Schwere des Unfalls wurde der Notarzthubschrauber Christophorus 2 angefordert, der den Verletzten nach der Erstversorgung ins Universitätsklinikum St. Pölten transportierte. Über den aktuellen Gesundheitszustand des 41-Jährigen liegen noch keine weiteren Informationen vor.