Ein Helfer nach einer Fahrzeugpanne ist in der Nacht auf Freitag auf der B49 i n Engelhartstetten (Bezirk Gänserndorf) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 34-jährige deutsche Staatsbürger wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion von "Christophorus 2" ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Zwei ungarische Staatsbürger, beide 29, hatten auf der Fahrt in Richtung Bratislava ihren Wagen wegen einer Reifenpanne anhalten müssen. Bei der Instandsetzung halfen die Insassen eines nachkommenden Fahrzeugs, deutsche Staatsbürger im Alter von 34 und 31 Jahren.

Alle vier verwendeten laut Polizei weder Warnwesten noch sicherten sie die Unfallstelle mit einem Pannendreieck ab. Als ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Bruck an der Leitha an dem liegen gebliebenen Auto vorbeifahren wollte, geschah der Unfall.