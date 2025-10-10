Schwerer Unfall in Puchberg: 14-Jähriger von Auto erfasst
Ein 14-Jähriger ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Puchberg am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) schwer verletzt worden. Ein Autolenker dürfte den Burschen übersehen haben, als er gerade die Straße überqueren wollte.
Der 37-jährige Aufofahrer aus dem Bezirk Neunkirchen war gegen 13.30 Uhr, einen Pkw auf der B 26 aus Richtung Puchberg am Schneeberg kommend in Richtung Wiener Neustadt unterwegs, als der Bursche hinter einem Bus auf die Straße kam, um die Fahrbahn zu überqueren.
Der 14-Jährige wurde er von dem Pkw erfasst und gegen einen hinter dem Bus haltenden Pkw geschleudert. Der 14-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach ärztlicher Versorgung mit dem Rettungsdienst in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt verbracht, berichtet die Landespolizeidirektion am Freitag.
Die B 26 war im Bereich der Unfallstelle bis 14.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung bestand.
Kommentare