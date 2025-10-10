Schwerer Unfall in Puchberg: 14-Jähriger von Auto erfasst

Ein 14-Jähriger ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Puchberg am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) schwer verletzt worden. Ein Autolenker dürfte den Burschen übersehen haben, als er gerade die Straße überqueren wollte.

Der 37-jährige Aufofahrer aus dem Bezirk Neunkirchen war gegen 13.30 Uhr, einen Pkw auf der B 26 aus Richtung Puchberg am Schneeberg kommend in Richtung Wiener Neustadt unterwegs, als der Bursche hinter einem Bus auf die Straße kam, um die Fahrbahn zu überqueren.