Leiter weggerutscht: Mann stürzte fünf Meter ab

Ein Niederösterreicher ist am Freitag bei Arbeiten an der Fassade seines Wohnhauses in Hochneukirchen-Gschaidt (Bezirk Wiener Neustadt) fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Die Aluleiter, auf der der 59-Jährige stand, dürfte weggerutscht sein, berichtete die Polizei am Samstag.