Leiter weggerutscht: Mann stürzte fünf Meter ab
Der 59-Jährige wurde bei Fassadenarbeiten schwer verletzt.
Ein Niederösterreicher ist am Freitag bei Arbeiten an der Fassade seines Wohnhauses in Hochneukirchen-Gschaidt (Bezirk Wiener Neustadt) fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Die Aluleiter, auf der der 59-Jährige stand, dürfte weggerutscht sein, berichtete die Polizei am Samstag.
Der Mann wurde bei dem Absturz schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber Christophorus 16 brachte ihn ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt.
