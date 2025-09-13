Niederösterreich

Leiter weggerutscht: Mann stürzte fünf Meter ab

Hubschrauber hebt ab.
Der 59-Jährige wurde bei Fassadenarbeiten schwer verletzt.
13.09.25, 10:43
Ein Niederösterreicher ist am Freitag bei Arbeiten an der Fassade seines Wohnhauses in Hochneukirchen-Gschaidt (Bezirk Wiener Neustadt) fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Die Aluleiter, auf der der 59-Jährige stand, dürfte weggerutscht sein, berichtete die Polizei am Samstag.

Der Mann wurde bei dem Absturz schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber Christophorus 16 brachte ihn ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt.

(kurier.at, com)

