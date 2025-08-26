Schwerer Unfall in NÖ: 4 Fahrzeuge verwickelt, 3 Verletzte

Am Montag kam es auf einer Straße im Gemeindegebiet von Wolfsbach (Bezirk Amstetten) zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Wolfsbach berichtete, konnten sich alle Insassen selbst aus den beschädigten Wagen befreien. Drei Personen erlitten Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.