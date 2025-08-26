Schwerer Unfall in NÖ: 4 Fahrzeuge verwickelt, 3 Verletzte
Bei Wolfsbach im Bezirk Amstetten kam es am Montag zu einem schweren Verkehrsunfall.
Am Montag kam es auf einer Straße im Gemeindegebiet von Wolfsbach (Bezirk Amstetten) zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen.
Wie die Freiwillige Feuerwehr Wolfsbach berichtete, konnten sich alle Insassen selbst aus den beschädigten Wagen befreien. Drei Personen erlitten Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.
Gemeinsam mit der Feuerwehr Amstetten entfernten die Einsatzkräfte die Fahrzeuge von der Fahrbahn und stellten sie gesichert ab. Anschließend musste die Straße gründlich gereinigt werden. Erst nach rund drei Stunden konnte die Unfallstelle wieder für den Verkehr freigegeben werden.
