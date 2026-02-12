Unfall in Melk: 58-Jährige auf Zebrastreifen schwer verletzt
Lenker dürfte die Frau übersehen haben. Das Unfallopfer wurde ins Krankenhaus gebracht.
Eine Fußgängerin ist Donnerstagfrüh auf einem Schutzweg in Melk von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden.
Ein 30-jähriger Lenker dürfte die 58-Jährige gegen 6 Uhr beim Linksabbiegen von der Spielberger Straße auf die B1 übersehen haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich.
Die Frau aus dem Bezirk Melk wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten transportiert. Der 30-Jährige wurde nicht verletzt.
