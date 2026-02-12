Niederösterreich

Unfall in Melk: 58-Jährige auf Zebrastreifen schwer verletzt

Lenker dürfte die Frau übersehen haben. Das Unfallopfer wurde ins Krankenhaus gebracht.
12.02.2026, 10:12

Notarzt

Eine Fußgängerin ist Donnerstagfrüh auf einem Schutzweg in Melk von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden.

Ein 30-jähriger Lenker dürfte die 58-Jährige gegen 6 Uhr beim Linksabbiegen von der Spielberger Straße auf die B1 übersehen haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. 

Die Frau aus dem Bezirk Melk wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten transportiert. Der 30-Jährige wurde nicht verletzt. 

kurier.at, Agenturen  | 

