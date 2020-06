Ehepaar überquert A1: Zwei Tote

Der Unfall ereignete sich gegen 2 Uhr Früh bei Oed. Der 50-jährige Bebi-Marcel L. und seine um zehn Jahre jüngere Lebensgefährtin Cambena C. gehörten zu einer Reisegruppe, die in Richtung Wien unterwegs war. Sieben Erwachsene und zwei Kinder waren in einem Kleintransporter unterwegs gewesen und legten auf einem Rastplatz eine Pause ein. Laut Polizei ging das Paar zur auf der anderen Autobahnseite gelegenen Raststation, um sich zu stärken. Auf dem Rückweg passierte dann das Unglück: Die beiden wurden von einem Kleintransporter auf der dritten Fahrspur erfasst und von einem Lkw überfahren.

Der Lenker des Kleinbusses musste psychologisch betreut werden, ein Alkotest verlief negativ. Die Ermittlungen waren am Samstag vorerst abgeschlossen.