Auf Zebrastreifen erfasst: Schwerverletzte bei Unfall in Gloggnitz

Auf der Hauptstraße in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) ist am Dienstagvormittag eine 77-Jährige auf einem Zebrastreifen von einem Pkw erfasst worden. Die Passantin erlitt nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung transportierte der Hubschrauber "Christophorus 3" die Frau ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt.