Auf Zebrastreifen erfasst: Schwerverletzte bei Unfall in Gloggnitz
Eine 77-Jährige wurde beim Überqueren der Straße auf einem Schutzweg von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Der Autofahrer wurde angezeigt.
Zusammenfassung
- 77-Jährige auf Zebrastreifen in Gloggnitz von Pkw erfasst und schwer verletzt.
- Frau wurde mit "Christophorus 3" ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt gebracht.
- 76-jähriger Autofahrer wird der Bezirkshauptmannschaft und Staatsanwaltschaft angezeigt.
Auf der Hauptstraße in Gloggnitz (Bezirk Neunkirchen) ist am Dienstagvormittag eine 77-Jährige auf einem Zebrastreifen von einem Pkw erfasst worden. Die Passantin erlitt nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung transportierte der Hubschrauber "Christophorus 3" die Frau ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt.
Am Steuer des Autos war laut Polizei ein 76-Jähriger. Er wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde sowie der Staatsanwaltschaft angezeigt.
