Pkw prallte gegen Baum: Unfall nahe Ernstbrunn endete tödlich

Die Feuerwehr Ernstbrunn hielt den Verkehr von Ernstbrunn in Richtung Naglern an und sicherte die Einsatzstelle. "Gleichzeitig unterstützten wir mit den Mitgliedern aus Naglern die Rettungskräfte und Notärzte, soweit es uns möglich war. Trotz der intensiven Bemühungen konnte der Notarzt letztlich nur mehr den Tod des Lenkers feststellen", informierte die Feuerwehr Ernstbrunn am Dienstag.

Mithilfe des Krans unseres Wechselladefahrzeugs wurde das Auto verladen, und die Umgebung von Trümmerteilen befreit. Das Unfallfahrzeug wurde daraufhin zum Bauhof Ernstbrunn gebracht.

Landstraße 28 gesperrt

Für die Dauer des gesamten Rettungs- und Berge-Einsatzes blieb die Landstraße 28 in beide Richtungen gesperrt. Nach über zweieinhalb Stunden intensiver Arbeit konnte die Feuerwehr in die Zentrale einrücken.



"Abschließend möchten wir der Familie und den Freunden des Verstorbenen unser tief empfundenes Beileid aussprechen", so die Feuerwehr in der Aussendung zu dem Einsatz.